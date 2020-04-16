Sabah başyazarı: Bütün dünya salgın günlerinden ekonomik krizlerle dolu günlere savrulacak

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından tüm dünyada ekonomik krizin yaşanacağını dile getirdi.

Barlas, "Örneğin içinde bulunduğumuz koronavirüs günlerinde Avrupa'da ve tabii bizde de benzin tüketimi yüzde 80 azalmış. Bundan giderek otomotiv sanayiini ne tür bir durgunluğun beklediğini görmemek mümkün müdür?

Düşünün ki perakendecilik, lokantalar, oteller ve benzeri ekonomik faaliyetler, istihdamın yüzde 80'ine iş alanı açar... Karantina ve sokağa çıkma yasakları ile turizmin de dondurulduğunu düşündüğümüzde olay ne tür bir işsizlik dalgasına yol açacak, görebiliriz. Örneğin Kuzey İtalya'nın turizm gelirleri bu bölgenin tüm gelirlerinin yüzde 80'ini oluştururmuş." bilgisiniş paylaştı.

Barlas, "Bizim Türkler olarak da hissettiğimiz büyük ekonomik krizleri hatırlarsak, bunların daha sonra radikal siyasi dönüşümlere yol açtığını da görürüz. Örneğin 1929'daki büyük kriz sonrasında Türkiye'deki Serbest Fırka'lı çok partili demokrasi denemesine son verilmiş ve Türkiye ekonomide devletçiliğe geçmişti." ifadesini kullandı.

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