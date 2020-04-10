Sabah başyazarı: Bu salgın da geçecek ama özellikle ekonomiyi delip geçecek

Sabah gazetesi yazarı başyazarı Mehmet Barlas, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomi açısından iyimserlik vermediğini belirterek, "Bu salgın da geçecek ama özellikle ekonomiyi delip geçecek. Bir dünya savaşını yaşamışçasına, zor günler geçiriyoruz" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, " Bir de 'yarın' meselesi var. Yani salgından sonraki dünyanın sayıları da ekonomi açısından hiç iyimserlik vermiyor. Mesela Dünya Ticaret Örgütü (WTO) küresel ürün ticaretinin 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle yüzde 32'ye kadar düşebileceği uyarısı yaptı. Fransa'da ekonominin ilk çeyrekte yüzde 6 daralması bekleniyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın da ikinci çeyrekte yüzde 9.8 daralması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Barlas, "Biz Türkiye olarak bu dönemde devletin her anlamda vatandaşın yanında olduğunu gördük. Ancak bu tutumun mali yükünün de büyük olacağı kesindir. Yani salgın tehlikesi geride kalırken, mali sorunlar da ülke gündeminin öncelikli konuları olacaktır. Bunları istismar etmek yerine, her kesimin çözüme dönük yapıcı katkılarda bulunmasını bekleyeceğiz. Çünkü ancak bir dünya savaşını yaşamışçasına, zor günler geçiriyoruz." görüşünü savundu.

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