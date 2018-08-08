Sabah başyazarı: Böyle dönemlerde muhalefetin aklı krizleri aşmaya yardım eder

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Türkiye'nin ekonomik bir krizle karşı karşıya olduğunu söyleyen Barlas, "Böyle dönemlerde muhalefetin aklı da, krizleri aşmaya yardım eder. Ama eğer ana muhalefet sadece parti içi kavgalara kilitlenmişse, ülkenin siyasi aklı topallar" dedi.

Barlas'ın "Bu dönemde muhalefetin aklı devrede değil" başlığıyla (8 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Şu CHP'yi yönetenler birbirlerini yemek veya FETÖ kasetleri ile genel başkan devirmek gibi işler yerine mesela "Neden profesyonel askerlik hâlâ gerçekleşmedi" sorusunu sürekli gündemde tutsalardı, hiç bitmeyen "Bedelli Askerlik döngüsü" de sürekli gündemdeolmazdı.

Zor günler

Hepimiz hem bizim için hem de bölge için zor günlerin eşiğinde olduğumuzu bilmeliyiz.

ABD Başkanı Trump'ın dünyanın kabadayısı rolünde İran'a karşı uygulamaya başladığı yaptırımlar, zaten kritik bir aşamada olan ekonomimizi daha da fazla vuracaktır.

Akıl eksikliği

Türkiye ne ABD ile ne de ABD'siz yapabiliyor...

Bu açıdan Trump'ın insafsız ve kuralsız İran yaptırımları ile sade dış politikada değil ekonomide de sarsıntılı ve zor günler yaşayacağız. Böyle dönemlerde muhalefetin aklı da, krizleri aşmaya yardım eder.

Ama eğer ana muhalefet sadece parti içi kavgalara kilitlenmişse, ülkenin siyasi aklı topallar.