Sabah başyazarı: Böyle bir kargaşa ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir, Cumhur İttifakı güçlendirilmeli

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Böyle bir kargaşa ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir, Cumhur İttifakı güçlendirilmeli" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP kadroları, en az AK Partililer kadar bu konuda bilinç sahibi. Seçimler yaklaştıkça Cumhur İttifakı'nın güçlendirilmesi şarttır.

2023 sonrası kayıp bir Türkiye istemiyorsak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesi için elimizden geleni yapmalıyız." ifadesini kullandı.