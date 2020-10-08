Sabah başyazarı: Biden’ın Türkiye siyaseti hatırlanınca “İnşallah Trump seçilir” diyoruz

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, ABD Başkanlık seçimlerinde Joe Biden yerine mevcut başkanı Donald Trump'ın kazanmasını istediğini belirtti.

Barlas, "İnanılacak gibi değil ama gerçek bu... Amerikan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Türkiye aleyhtarlığını bir siyasi çizgi olarak benimsemiş durumda..." görüşünü savundu.

Barlas, "Joe Biden yaptığı yazılı açıklamayla NATO'nun Yunanistan ve Türkiye arasında tansiyonu düşürme ve askeri gerilimi azaltma mekanizması kurulması çabalarını desteklediğini ve diplomatik görüşmelerin başlamasının doğru bir adım olduğunu söylemiş. Sadece "Donald Trump'ın yeniden seçilmesi bizim için daha iyi olacaktır" diyemez miyiz?" düşüncesini dile getirdi.

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