Sabah başyazarı: Bazıları Koronavirüs salgınında yeterli sayıda insanın ölmediğini düşünüyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Galiba bazıları Koronavirüs salgınında yeterli sayıda insanın ölmediğini düşünüyor. Bu bazıları Koronavirüs'ün insan canını almadaki yetersizliğini, kendileri katil olarak telafi etmeye çalışıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Bu vesile ile de, 'Koronavirüs günleri geçince her şey eskisinden farklı olacak' diyenlerin ne kadar büyük bir hata yaptıkları da ortaya çıkmakta. Çünkü ne olursa olsun ve ne yaşanılırsa yaşansın, 'İnsan insanın kurdudur' söylemi hep gerçekliğini koruyacaktır." ifadesini kullandı.

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