Sabah başyazarı Barlas: Zamların olmadığı, piyasaların sakinleştiği günlere bir an önce dönmeyi umuyorum

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye'de iktidarın yaptığı olağanüstü yatırımları, olağanüstü fiyat artışları gölgeliyor" görüşünü savundu. Barlas, "Zamların olmadığı, piyasaların sakinleştiği günlere bir an önce dönmeyi umuyorum" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Savaşın başlangıcından bu yana Batı blokunda Rusya'ya karşı alınan tedbirler ve yaptırımlar havada kaldı. Örneğin, oligark denilen Rus zenginleri yeniden çarklarını çevirmeye başladılar. Müdahale edilen Rus bankaları da yeniden devreye girdi. Çünkü Rusya, doğalgazı ancak ruble karşılığı Batı piyasalarına satacağını ilan etti. Bu da rublenin yükselmesine sebep oldu. Bütün bu yaşananların sonucu, Türkiye'yi de etkileyen dünya çapındaki bir enflasyonist tırmanış oldu. Bunun önüne geçmek kısa sürede pek mümkün değil. Galiba bu düzene alışmak zorundayız. Türkiye'de iktidarın yaptığı olağanüstü yatırımları, olağanüstü fiyat artışları gölgeliyor. Ve bu durum sadece Türkiye'ye özgü değil. Enflasyon bütün dünyayı kavuruyor. Muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın uluslararası popülaritesini unutturmak için elinden geleni yapıyor. Zamların olmadığı, piyasaların sakinleştiği günlere bir an önce dönmeyi umuyorum." ifadesini kullandı.