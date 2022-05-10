Sabah başyazarı Barlas: Yeni Putin, "Biz barış yanlısıyız ama her şeye evet demeyeceğiz" diyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü konuşmasına ilişkin olarak, "Yeni Putin, 'Biz barış yanlısıyız ama her şeye evet demeyeceğiz' diyor" yorumunu yaptı.

Barlas yazısında, "Putin, 27 milyon Rus'un ölümüyle sonuçlanan bu aymazlığı terk ettiğini açıklayıp "NATO, Ukrayna üzerinden Rusya'yı tehdit ederken ve Donbas'ta Ukraynalı Naziler, Rusya'ya karşı ırkçılık yaparken seyirci kalmadık" dedi. Yani Ukrayna Savaşı'nın gerekçesini açıkladı. Dünkü konuşmadan sonra Putin, artık eski Putin değil. Rusya'nın tüm gücünü kendisinde toplayan ve Rusya'yı tehdit edenlere mukabele edeceklerini hatırlatan bir Putin var. Yeni Putin, 'Biz barış yanlısıyız ama her şeye evet demeyeceğiz' diyor." ifadesini kullandı.