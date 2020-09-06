Sabah başyazarı Barlas: Yeni kuşaklar sahip olunan tüm hizmetlerin eskiden de var olduklarını sanıyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Yeni kuşaklar sahip olunan tüm hizmetlerin eskiden de var olduklarını sanıyor" görüşünü savundu.

Telefondan ve otoyoldan örnek veren Barlas, Farkında değil misiniz? Türkiye eski Türkiye değil artık. Gelişmişliğin ve uygarlığın kolaylıkları artık Türk insanının da hizmetindedir. Ve artık Türkiye bir Amerikan uydusu da değildir... Ve derinde askeri yönetimlerin her an müdahaleye hazır olduğu güdümlü bir demokrasi de değildir." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Bu büyük çaptaki değişimi kıymetini ve önemini yeni kuşakların anlamaları gerekiyor... Çünkü gevezelikten ve nefretten başka bir şey üretemeyenler, bu büyük gerçeği görmezden geliyorlar." ifadesini kullandı.

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