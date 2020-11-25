Sabah başyazarı Barlas: Yeni bir reform dönemine girilirken Cumhur İttifakı'nın yok edilmesi herhalde hiçbir akla sığmazdı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Yeni bir reform dönemine girilirken Cumhur İttifakı'nın yok edilmesi herhalde hiçbir akla sığmazdı" görüşünü savundu.

Barlas, "Kaç gündür FETÖ'cü trollerde adeta bir bayram havası vardı... Bunlar Cumhur İttifakı'nın sonunun geldiğini iddia ediyorlar ve bu iddiaları gerçekleşmiş gibi, sonrasını bayram olarak kendi aralarında kutluyorlardı. Bunları ümitlendiren olay da, Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi ertesinde Bahçeli'nin açıklaması ile AK Partili sözcülerin açıklamaları arasında fark olmasıydı." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Bereket gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bu çeşit ayrıntılara kurban edilemeyecek kadar önemli olduğunu biliyorlar. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'yeni reform dönemi' hakkında Daily Sabah'a verdiği röportajda 'Türkiye'nin yükselişi yeni reform dönemiyle devam edecek' dedi. Kısacası yeni bir reform dönemine girilirken Cumhur İttifakı'nın yok edilmesi herhalde hiçbir akla sığmazdı." ifadesini kullandı.

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