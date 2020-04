Sabah başyazarı Barlas: Yemek yazarlarımız Çinli olmadıkları için çok şanslılar

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Çin’den yayılmaya başlayan ve 305 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Koronavirüs’e ilişkin, "Yemek yazarlarımız Çinli olmadıkları için çok şanslılar" görüşünü savundu.

Barlas, “Aslında Çin mutfağını biraz derinine inceleyince, Türkiye'deki yemek yazarlarının ne kadar şanslı olduklarını görürsünüz. Sevgili yazar arkadaşım Melih Altınok, Çin mutfağı için ‘Masa hariç dört ayaklı her şey, gemi hariç yüzen her şey ve uçak hariç uçan her şey yenilir’ formülünü vermişti önceki gün. Siz Vedat Milor'un ‘çekirge ızgara’ ya da İdil Çimin'in ‘yılan yahnisi veya Aydan Üstkanat'ın "Yarasa beyni" konulu yazılar yazmak zorunda olduklarını bir hayal edin" düşüncelerini dile getirdi.

Barlas şunları kaydetti:

Evet... İyi ki buradayız. Yediğimiz, içtiğimiz belli. Ya Afrikalı bir yamyam kabilesinin üyeleri olsaydık... Altında ateş yanan su dolu bir kazanın ortasına Avrupalı beyaz turisti oturtmuş, pişiriyorsunuz... Sonra kabilenizden bir yemek yazarı gelip, pişirilen turiste "Adın ne" diye soruyor. Adam "Niye adımı soruyorsun" deyince de, yemek yazarı "Tadına baktıktan sonra senin hakkında bir makale yazacağım" diye cevap veriyor.

Yazının devamı için tıklayın