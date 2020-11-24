Sabah başyazarı Barlas: Yaşadığımız zamanların en ağır basan özelliği güvensizliğin egemen olması

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Yaşadığımız zamanların en ağır basan özelliği güvensizliğin egemen olması. İçinde bulunduğumuz zamanların en ağırlıklı niteliği 'güvensizlik' değil midir? Bütün dünyada en yerleşik ve en eski anayasal demokrasiye örnek gösterilen Amerika Birleşik Devletleri'ne dikkatlice bakın, ne demek istediğimi anlarsınız..." görüşünü savundu.

Barlas, "Bu ülkede 3 Kasım'da bir seçim yapıldı. Başkan olmak için seçime katılan iki aday da, kendilerinin seçimi kazandığını iddia ediyor. Daha da kötüsü adaylardan biri olan şimdiki Başkan Donald Trump bu seçime hile karıştırıldığını ve kendisinin haksız yere Beyaz Saray'dan uzaklaştırılacağını iddia ediyor. İşin en kötü yanı da, Amerika'nın yerleşik medyasının ve sosyal platformların Trump'a sansür uygulamaları." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Güvensizliğin acı bir kuşkuculuğa dönüştüğü dünyamızda bazıları insan nüfusunun azaltılması için planlar yapıldığını ve hatta bir nükleer savaş çıkartılacağını bile iddia ediyorlar. Yani işimiz kolay değil... Bakalım bu dönem ne zaman ve nasıl sona erecek?" ifadesini kullandı.