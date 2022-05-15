Sabah başyazarı Barlas: Yapmamız gereken, fiyat artışlarını dizginleyip gelirleri artırmak, Türkiye'de kıtlık riski yok

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Yapmamız gereken, fiyat artışlarını dizginleyip gelirleri artırmak, Türkiye'de kıtlık riski yok" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Açlık ve gıda krizleri tüm dünyayı etkiliyor. Amerika'da bebek maması sıkıntısı yaşanırken Hindistan buğday ihracatını yasakladı. Tedarik zincirinin kırılması tüm dünyada büyük bir sorun. Bu açıdan Türkiye çok avantajlı durumda. Yapmamız gereken, fiyat artışlarını dizginleyip gelirleri artırmak. Türkiye'de kıtlık riski yok." ifadesini kullandı.