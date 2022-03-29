Sabah başyazarı Barlas: Türkiye olarak Rusya-Ukrayna anlaşmazlığını Karadeniz'e gelen birkaç mayınla atlatmış gibi duruyoruz

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye olarak Rusya-Ukrayna anlaşmazlığını Karadeniz'e gelen birkaç mayınla atlatmış gibi duruyoruz. En azından şimdilik öyle." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Dilerim bu barış çağında Ukrayna Savaşı, Suriye veya Afganistan gibi kronikleşmez ve bir an önce dünyaya barış hâkim olur. Türkiye bu süreçte çok olumlu bir rol oynuyor. Barışın mimarı olmak için elinden geleni yapıyor.Bütün taraflara eşit mesafede bulunuyor. Ancak Putin'in nihai hedefi pek net değil. Bazılarına göre Soğuk Savaş Avrupa'sının kurumlarını yeniden canlandırmaya çalışıyor. Elindeki binlerce nükleer başlık da bu canlandırma sürecinin bir unsuru." ifadesini kullandı.