Sabah başyazarı Barlas:  Türkiye'nin yönünü belirleyen üst akıl ne yapacağını çok iyi biliyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Kim ne derse desin Türkiye'nin yönünü belirleyen üst akıl ne yapacağını çok iyi biliyor. Yani kervan, her çeşit gürültüye rağmen yola devam ediyor." görüşünü savundu.

Barlas, "Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ın önünde adeta bir Haçlı duvarı oluşturmaya çalışıyorlar ya... Bu çabaya sadece gülünmez mi? Bunlar herhalde yaşanılan tarihin farkında değiller ve kendilerini Orta Çağ'da falan zannediyorlar." görüşünü savundu.

Barlas, "Bugün de birileri hep Türkiye'yi haksız görmüyorlar mı? Neymiş efendim? Türkiye herkesle anlaşmazlık içindeymiş. Dünyada yapayalnızmışız. Avrupa Birliği de, Birleşik Arap Emirlikleri de, Mısır da haklıymışlar... Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ne işi varmış... Karadeniz'de bulunduğu söylenilen doğalgaz, sadece bir hayalden ibaretmiş..." değerlendirmesinde bulundu.

Barlas, "Aslında bu tür düşüncelerin seslendirildiğini duymaya alışmış olmamız gerekiyor... Sade sosyal medya değil, siyaset forumları da bu tür düşüncelerin ve söylemlerin seslendirildiği zeminler değil mi ki? Ama kim ne derse desin Türkiye'nin yönünü belirleyen üst akıl ne yapacağını çok iyi biliyor. Yani kervan, her çeşit gürültüye rağmen yola devam ediyor." ifadesini kullandı.

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