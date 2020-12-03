Sabah başyazarı Barlas: Türkiye'nin güçlülüğü, 2020'nin krizlerini aşmaya yetmiyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Ne var ki Türkiye'nin güçlülüğü, 2020'nin krizlerini aşmaya yetmiyor. Sokağa çıkma yasakları, esnafın hayat şartlarının dayanılmaz hale gelmesi, 2020'nin kara bir yıl olmasına yetiyor." görüşünü savundu.

Barlas, "Düşünün ki çocuklarımız okula gidemiyorlar. Ve üstelik bu durum sadece Türkiye için geçerli değil. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2021 Küresel İnsani Yardıma Genel Bakış oturumunun açılış konuşmasında, 'Birleşmiş Milletler'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük insani krize yanıt vermek için 35 milyar dolara ihtiyacı var' dedi." ifadesini kullandı.

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