Sabah başyazarı Barlas: Türkiye'nin ekonomisindeki sıkıntı tabii ki şu anda hepimiz için öncelikli konu, ancak bu konuda çok aceleci davranmayalım

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye'nin ekonomisindeki sıkıntı tabii ki şu anda hepimiz için öncelikli konu. Ancak bu konuda çok aceleci davranmayalım. 2023 yılında Türkiye'deki yeraltı rezervlerinin hizmete girdiği gün, dileriz dünya da enerji darboğazından çıkmış olur." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Bizim bölgeye gelince, işler karışık. Bu karışıklığın başında da Yunanistan'ın göçmen düşmanlığı var.

Yunanistan'ın göçmenleri açlığa ve soğuğa mahkûm edip öldürmesi, Avrupa'nın umurunda değil. İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca Yahudi'nin açlıktan ve soğuktan öldürülmesine sebep olan Almanya, Yunanistan'ı sadece izliyor. Sanırım bu konuda vicdanı pak olan tek ülke Türkiye." ifadesini kullandı.



