Sabah başyazarı Barlas: Türkiye'nin aslında NATO'ya da ihtiyacı yok

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarına ilişkin olarak, " Türkiye'nin aslında NATO'ya da ihtiyacı yok" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Aslında Türkiye'nin çözüm önerisi çok basit. Türkiye'yi bölüp parçalayıp yönetme heveslerinden vazgeçmeleri lazım. Yoksa Türkiye etrafındaki düşmanlara karşı kendini koruyacak güce sahip. Dahası Türkiye'nin aslında NATO'ya da ihtiyacı yok. Yani çözüm önerisi Türkiye'den değil NATO'dan gelmeli. Türkiye'yle birlikte yürümeye devam etmek istiyorlarsa güvenlik endişelerimiz mutlaka karşılanmalı." düşüncesini dile getirdi.