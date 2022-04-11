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Ekonomi

Sabah başyazarı Barlas: Türkiye'nin artık en önemli düşmanı enflasyon

11 Nisan 2022 09:01

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Terörle mücadelede büyük başarı elde eden Türkiye'nin artık en önemli düşmanı enflasyon." değerlendirmesini yaptı. 

Barlas yazısında, "Türkiye'ye gelirsek, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin terörle mücadele konusunda asla taviz vermeyeceğini ve Türkiye terör saldırıları gelmeden terörün üzerine gitmeye her zaman hazır olduğunu duyurdu. Tabii terörle mücadelede büyük başarı elde eden Türkiye'nin artık en önemli düşmanı enflasyon. Amerika'dan da ilgi çekici bir haber var. Eski başkan Trump, televizyon yorumcusu ve doktor Mehmet Öz'e destek verdi. Mehmet Öz, senatör olmak istiyor. Trump'ın bir daha seçime girip girmeyeceği de Amerikalılar'ın en büyük merak konusu." ifadesini kullandı. 

Sabah başyazarıMehmet Barlasenflasyon
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