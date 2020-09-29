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Sabah başyazarı Barlas: Türkiye, Azerbaycan'dan yana bütün ağırlığını koydu; Amerika'daki Ermeni lobisi telaş içinde

29 Eylül 2020 09:44

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Azerbaycan-Ermenistan hattındaki çatışmaya ilişkin olarak Türkiye'nin Azerbaycan'dan yana bütün ağırlığını koyduğunu belirtti. Barlas, "Ermeniler ve özellikle Amerika'daki Ermeni lobisi telaş içinde 'ateş-kes şarttır' diye bağrışıp duruyorlar" görüşünü savundu. 

Barlas, "Dünyada yalnız olmamanın güzelliğini son olarak Azerbaycan anladı... İşgal ettikleri topraklar yetmezmiş gibi Ermeniler yine saldırınca, Türkiye Azerbaycan'dan yana bütün ağırlığını koydu. Sonuç ortada... Şimdi Ermeniler ve özellikle Amerika'daki Ermeni lobisi telaş içinde "ateş-kes şarttır" diye bağrışıp duruyorlar. Ama söylediğim gibi Azerbaycan artık yalnız değil." ifadesini kullandı. 

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