Sabah başyazarı Barlas: Tüm devletler ve özellikle süper güçler çok yorgun

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Tüm devletler ve özellikle süper güçler çok yorgun. Biz Türkiye olarak sağlıklı giriyoruz yeni döneme, dilerim bu tabloda ağırlığımız iyice artar" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Koronavirüs salgını sonrasındaki dünyanın eskisinden çok farklı olacağına ilişkin öngörüler günümüz kahinleri tarafından defalarca seslendirildi. Bunların ortak noktaları, günlük yaşamlara ve iş hayatına dairdi. İnternet ve tele-konferans sistemlerinin, bireysel ve yüz yüze ilişkilerin yerini alacağı genel kanı şeklindeydi. Birincisi tüm devletler ve özellikle süper güçler çok yorgun. Önce Amerika'ya bakarsak, Koronavirüs'ün yarattığı yıkım ve sebep olduğu ölümler yetmezmiş gibi, şimdi bir de siyahilerin ayaklanması başladı. Başkan Trump'ın kendi halkının bir bölümüne karşı savaş ilan etmesine neredeyse ramak kaldı." görüşünü savundu.

Barlas, "Rusya ve Çin de Koronavirüs yorgunu iki ülke. Bu arada Rusya'nın kiralık askerlere Libya'da dağıtmak için bastığı sahte dolarların ele geçmesi, bu ülkenin emellerinin boşluğunu da açığa çıkardı. Avrupa Birliği ve NATO, Koronavirüs yorgunu iki önemli örgüt. Suudiler'in ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise petrol gelirlerinin düşmesi bir yandan, bunların Kuzey Afrika'ya dönük planlarının açığa çıkması bir yandan, iplikleri pazara çıktı. Biz Türkiye olarak sağlıklı giriyoruz yeni döneme... Dilerim bu tabloda ağırlığımız iyice artar" ifadesini kullandı.

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