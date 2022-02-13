Sabah başyazarı Barlas’tan Sedef Kabaş yorumu: Ben gazeteci olarak bu tür fiillere hapis cezası verilmesine karşıyım

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında düzenlenen iddianameye ilişkin olarak, "Ben gazeteci olarak bu tür fiillere hapis cezası verilmesine karşıyım" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Eğer dışarıdan içeri girersek en çarpıcı haber, Cumhurbaşkanı ve bazı bakanlara hakaret eden kadına verilmek istenilen cezalara ilişkindir. Buna göre bu kadın mahkûm olursa 10 yılı aşkın süre hapishanede kalacak. Ben gazeteci olarak bu tür fiillere hapis cezası verilmesine karşıyım. Ancak bu tür fiilleri alışkanlık haline getiren küfürbazların arada bir antrenman yapıp Türk Ceza Hukuku'nu hatırlamalarında fayda vardır." ifadesini kullandı.