Sabah başyazarı Barlas'tan Sağlık Bakanı'na: Her akşam TV'lerde açıklama yapmanın cazibesi kendisini bakanlığın gerçek sorunlarına yabancılaştırdı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini artık 'Koronavirüs Bakanı' olarak gördüğünü iddia etti. Barlas, Koca'yı, "Her akşam TV'lerde açıklama yapmanın cazibesi bakanlığın gerçek sorunlarına yabancılaştırdı" sözleriyle eleştirdi.

Barlas yazısında, "Salgın sürecine ilişkin bir başka mesele de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın artık kendisini Sağlı Bakanı değil de Koronavirüs bakanı olarak görmesi değil mi? Her akşam televizyonda açıklama yapmanın cazibesi, onu Sağlık Bakanlığı'nın gerçek sorunlarına yabancılaştırdı. Örneğin geçen yıl 435 bin 941 kişi öldü ve bu ölümlerin ilk sırasındaki sebep dolaşım bozukluklarıydı. İkinci sıradaki neden ise tümörlerdi." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Kısacası Sağlık Bakanı sadece Koronavirüs'e kilitlenerek Türkiye'nin gerçek sağlık sorunlarının çapını anlayamaz. Sadece iletişimin büyüsüne kapılarak günlerini geçirir." görüşünü savundu.

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