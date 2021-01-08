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Sabah başyazarı Barlas: Sosyal medya şirketlerinin, başta Twitter olmak üzere Trump'a sansür uyguladıklarını gözden kaçırmayalım

08 Ocak 2021 10:21

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle sosyal medya şirketlerinin Donald Trump’ın hesaplarını dondurmasına ilişkin olarak, “Sosyal medya şirketlerinin, başta Twitter olmak üzere Trump'a sansür uyguladıklarını gözden kaçırmayalım” değerlendirmesini yaptı.

Barlas, “Tabii ki Trump'ın yaptığı hoş bir şey değildir. Başkanlık seçimine hile karıştırıldığı iddiası yetmezmiş gibi, bir de Kongre binası öfkeli Trump'çılar tarafından basılıyor. Bu arada Trump'ın yardımcısı Pence'in de patronunu bıraktığı haberi, Trump'ın öfkesine öfke katıyor. Bu arada sosyal medya şirketlerinin, başta Twitter olmak üzere Trump'a sansür uyguladıklarını gözden kaçırmayalım.” düşüncesini dile getirdi.

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