Sabah başyazarı Barlas: Sıra çürük binaları yapanlardan hesap sormaya geldi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depreme ilişkin olarak, "Sıra çürük binaları yapanlardan hesap sormaya geldi" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Dün depremden 91 saat sonra 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in canlı olarak enkazdan çıkartılması hepimizi sevince boğmuştu. Ancak bu arada Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in kurtarılamadığını ve cansız bedenine ulaşıldığını öğrendik. Dün küçük Ayda, hastaneye götürüldüğü sırada 'Anne' diye seslenmişti. Uzmanlar, Ayda'nın göçük altında annesi ile konuşmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Şimdi bütün ümidimiz yine birkaç canlıya ulaşılabileceğine dönüktür. Ve artık sıra çürük binaları yapanlardan hesap sormaya ve muhtemel depremlere karşı alınması gereken önlemlere geldi." ifadesini kullandı.

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