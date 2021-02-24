Sabah başyazarı Barlas: Şimdi demokrasiyi yaşatıyoruz ama buna son vermek isteyenler içeride de dışarıda da fazlasıyla var

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Yarın ne olacağı hiç bilinmez... Şimdi demokrasiyi yaşatıyoruz ama buna son vermek isteyenler içeride de dışarıda da fazlasıyla var." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Dün MHP'nin grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşma, yürekten iyi niyetli bir uyarıydı. Bahçeli, grup toplantısında gençlere çağrıda bulunarak, 'Diyeceğiniz ne varsa söyleyin, çözelim ama üniversite kapılarında terör örgütlerinin dolduruşuna gelmeyin, buna müsaade etmeyin' dedi." ifadesini kullandı.