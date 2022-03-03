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Sabah başyazarı Barlas: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, anlaşılıyor ki bir iç savaş

03 Mart 2022 09:33

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı, bir Avrupa ülkesi ile Rusya arasındaki savaş gibi gördük. Oysa anlaşılıyor ki bu bir iç savaş." görüşünü savundu. 

Barlas yazısında, "Zaten Rusya'ya ait olan ve uluslararası camia tarafından da kabul edilen bu statü, Rusya'nın uluslararası hukuku arkasına ve daha sonra karşısına alarak saldırmasına kadar dayandı. Düşünün ki 2014'te Ukrayna'nın olduğu söylenilen Kırım, Rusya tarafından alınmış ve bunu herkes kabul etmişti. Şimdi de Rusya'nın, Ukrayna'nın kentlerine saldırısını uluslararası camia bir film gibi izliyor." düşüncesini dile getirdi. 

 

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