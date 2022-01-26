Sabah başyazarı Barlas: Küfrederek, hakaret ederek hiçbir şeyin sağlanamayacağını tabiat, gözümüze kar yoluyla soktu

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Küfrederek, hakaret ederek hiçbir şeyin sağlanamayacağını tabiat, gözümüze kar yoluyla soktu." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Vatandaşların dayanışma halinde olmaları sağlığı da, güvenliği de koruyor. Ama bunun farkına varmak için demek böyle bir kar yağışına ihtiyaç vardı. Sanırım önümüzdeki hafta bunları unutmuş olacağız. Yine başımıza gelecekleri yalnızken çekmeyi normal zannedeceğiz. Oysa bu kar, insan topluluklarında dayanışma denilen şeyin önemini hatırlatmış olmalıdır. Benim beklentim bu." ifadesini kullandı.