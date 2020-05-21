Sabah başyazarı Barlas: Küçük esnaf ve işletmelere verilmeye çalışılan devlet kaynakları yeterli değil

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde üç ay süreyle kapatılan küçük esnaf ve işletmelere verilmeye çalışan devlet desteğinin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Barlas, "Önümüzdeki son dört günlük evden çıkma yasağı sona erince, sade biz vatandaşlar değil, devlet sorumluluğu taşıyan siyasetçiler ve bürokratlar da 'Nerede kalmıştık' diyerek yeni gündemin önceliklerini saptayacak." görüşünü savundu.

Barlas, "Biz vatandaşlar için kısıtlamalarla dolu bir yaz tatilini nasıl yapacağımız tabii ki önemli olacak. Ama asıl problemli olan kesim, gelir kaynakları üç aydır kesilmiş olan küçük esnaf ve işletmelerdir. Bunlara verilmeye çalışılan devlet kaynakları ise yeterli değildir. Yani hazirandan başlayarak yakınmaların gündemi belirleyeceği bir vatan sathından söz edilecektir. Yeniden dış turizme açılma hamlesi ise, herhalde eskisi gibi problemsiz olmayacaktır." ifadesini kullandı.

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