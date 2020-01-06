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Sabah başyazarı Barlas: Kitlesel ölüm ihtimali olmasa İran- Amerikan gerginliği eğlenceli olabilir

06 Ocak 2020 12:05

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından ABD ve İran arasındaki gerilimi yorumladı. Barlas, "Eğer işin ucunda kitlesel ölümler olması ihtimali bulunmasa ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın bir kan denizine dönüşmesinin an meselesi olduğu düşünülmese, tribünde oturup Amerika ile İran'ın karşılıklı atışmalarını izlemek belki zevkli bile olabilir" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Karşılıklı tehditlerle dolu bir günü daha geride bırakırken, yarının nelere gebe olduğunu tahmin etmekten aciziz... Mümkün olsa ve zamanı yine 1930'lara döndürebilseydik ve Amerika yine kendi kıtasında kendini oyalayabilseydi ne iyi olurdu" ifadesini kullandı. 

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