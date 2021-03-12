Sabah başyazarı Barlas: Katar'daki üçlü toplantı Türk dış siyasetinin nefes aldığı bir gelişmeydi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Dün Katar'ın başkenti Doha'daki üçlü toplantı, bu açıdan Türk dış siyasetinin nefes aldığı bir gelişmeydi." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye, Rusya ve Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek' dedi. Ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, 'Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı' ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelenin de ele alındığını vurguladı." değerlendirmesini yaptı.