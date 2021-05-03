Sabah başyazarı Barlas: İnsanlar eve kapatılmaktan ötürü burunlarından soluyorlar, TRT hâlâ 'Sosyal mesafeyi koruyun' diyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'de tam kapanma uygulaması sürerken, TRT'nin "sosyal mesafe uyarısı" yapmasını eleştirdi.

Barlas, "Gazeteci olarak en fazla özen göstermemiz gereken durum gündemi yakalamaktır. Şevket Süreyya Aydemir'in 'Suyu Arayan Adam' kitabında, Doğu Anadolu'da yaşayan bazı yaşlıların Cumhuriyet kurulduğunun farkında olmadıkları ve hala İstanbul'da bir padişahın var olduğunu zannettikleri anlatılır. Gazeteciler arasından gündemi böylesine kaçıranlar herhalde hiç yoktur" dedi.

Barlas, "Acaba TRT gibi kamu kurumlarının da gündemi kaçırmamak gibi bir sorumlulukları olmalı mıdır? Örneğin TRT Nağme radyosunda neredeyse her saat başında Covid- 19'a ilişkin uyarılar yayınlanıyor. Ve bu uyarlarda hâlâ 'Sosyal mesafeyi koruyun' deniliyor. Bu uyarıyı yayınlayanlar acaba bütün Türkiye'nin ev hapsinde olduğunun yani 'Tam Kapanma'nın farkında değiller mi? İnsanlar baharda eve kapatılmaktan ötürü burunlarından soluyorlar ve TRT hâlâ 'Sosyal mesafeyi koruyun' diyor" ifadesini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.