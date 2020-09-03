Sabah başyazarı Barlas: İnce'nin Sivas'ta başlatacağı umut hareketini Paris, Atina, Kahire ve Dubai'de devam ettirmesi daha yararlı olur

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Sivas'tan başlatacağı 'Memleket Hareketi'ni yorumladı. Barlas, "Muharrem İnce'nin Türk iç siyasetinden çok Türkiye'yi hedef alan dış komplolara karşı bir tutum belirlemesi, herhalde daha etkili olacaktır. Bu açıdan İnce'nin Sivas'ta başlatacağı 1000 günlük umut hareketini, önce Paris'te, sonra da Atina, Kahire ve Dubai'de devam ettirmesi herhalde daha yararlı olur." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Siyasetin bazıları gerçek-ötesi bazıları da komik olan yanlarına gelince... Muharrem İnce'nin eylemi ne olursa olsun, CHP'nin görülebilir bir gelecekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yenerek bir seçim kazanması mümkün görülmüyor. Bu bakımdan Muharrem İnce'nin Türk iç siyasetinden çok Türkiye'yi hedef alan dış komplolara karşı bir tutum belirlemesi, herhalde daha etkili olacaktır. Bu açıdan İnce'nin Sivas'ta başlatacağı 1000 günlük umut hareketini, önce Paris'te, sonra da Atina, Kahire ve Dubai'de devam ettirmesi herhalde daha yararlı olur. Muharrem İnce böyle davranırsa, bakarsınız Kılıçdaroğlu da Pensilvanya'ya gider ve oradan alacağı destekle Avrupa'daki 15 Temmuz sığınmacılarını dolaşır. Sonuçta bekleyelim... Neler olacağını ancak böylece göreceğiz..." ifadesini kullandı.

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