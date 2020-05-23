Sabah başyazarı Barlas: Her şey normalleşse bile Türkiye’de demokratik siyaset normalleşemez

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Her şey normalleşse bile Türkiye’de demokratik siyaset normalleşemez" yorumunu yaptı.

Barlas, "Hayatımıza 'normalleşme' diye bir kavram girdi Koronavirüs günlerinin armağanı olarak... Sanki salgın öncesi hayatımız anormaldi de, bu nedenle hiç normalleşmekten söz etmezdik... Anlaşıldığı kadarıyla normalleşme ile amaçlanan şey, salgının yayılması riskini artırmadan insanların alıştıkları gibi yaşayabilmelerine izin verilmesidir." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Örneğin demokratik siyasette normal olarak kabul edilen düzen, belirli sürelerde iktidarla muhalefetin nöbet değiştirmesidir. Bu nedenle normal demokrasilerde iktidara alternatif olan bir ana muhalefet vardır... Eğer birkaç seçim geçtikten sonra da muhalefet partisi iktidardaki partinin yerine geçemiyorsa, bu defa muhalefet partisinin yönetim kadroları değiştirilir." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de ise demokratik siyasette normal olan Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin her seçimden iktidar olarak çıkmasıdır. Buna karşı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki ana muhalefet partisi CHP asla seçim kazanamaz. Bu normal düzen Koronavirüs salgını geride kaldıktan sonra da devam edeceğe benziyor. Yani eğer gerçekten 'normalleşme' diye bir şey siyasette aranıyorsa, CHP yönetim kadrolarının A'dan Z'ye değiştirilmesi gerekir." görüşünü savundu.

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