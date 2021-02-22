Sabah başyazarı Barlas: HDP üzerindeki tartışmalar geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmiş bulunuyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Sanırım sonunda HDP üzerindeki tartışmalar geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmiş bulunuyor.” görüşünü savundu.

Barlas yazısında, “Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de yaptığı Gara bildiriminde, HDP'li bir kadın milletvekilinin Gara'ya gittiğini belirtirken bu isim merak konusu olmuştu. Katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Gara'ya giden vekilin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu aktardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.” ifadesini kullandı.