Sabah başyazarı Barlas: HDP önemli bir parti, PKK'nın uzantısı olmadığını kanıtlaması gerekiyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, HDP ile PKK'nın arasındaki farkların saptanması gerektiğini söyledi. "Sivilleri hedef alan bombalı eylemler, geniş kitlelerde bu partiyi de toplumsal öfkelerin odağına yerleştirmektedir" ifadelerini kullanan Barlas, "Farklı davranmalılar. Varlığını meşruiyet ve gücünü seçmenlerden alan bir parti, bu kuşkulu görünümünü daha ne kadar koruyabilir?" diye soran Barlas, "Belki biraz safça bir dilek bu... Ama HDP'li yöneticilerin artık gerçekleri görmelerinin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Nasıl yapacaklarsa yapmaları ve HDP'nin PKK'nın bir uzantısı olmadığını kanıtlamaları gerekmiyor mu?" diye yazdı.

Barlas, HDP'nin oylarının tüm bölgelerde düştüğünü öne sürerek, "HDP'li belediyelerin hizmet yerine hendeklerle teröre yataklık etmeleri, kamuoyunda 'Acaba HDP bir anlamda PKK'nın uzantısı mı' kuşkusunu uyandırmaktadır. Bu kuşkunun somut bir girişime dönüşmesi ise, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dayanmıştır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Barlas'ın "HDP yöneticileri PKK ile aralarındaki farkları vurgulamalıdır" başlığıyla yayımlanan yazısı (21 Mart 2016) şöyle:

Şu anda Türk siyasetinin galiba en önemli sorunu, HDP ile PKK'nın aralarındaki farkların saptanmasıdır.

PKK varlık sebebini teröre ve şiddete bağlamış, Türkiye Cumhuriyeti yaslarına göre de, uluslararası hukuka göre de bir terör örgütüdür. Ancak bu örgüt ideolojisi ve hedefleri de bulunan bir siyasi oluşumdur da...

HDP ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na uyumlu olarak yapılanmış meşru bir siyasi partidir. Seçmenlerin oyları ile belirlenmiş milletvekilleri yeminlerini ettikten sonra TBMM'de göreve başlamışlardır.



Uzantı mı?

Özellikle PKK'nın terör eylemleri sonrasında HDP sözcülerinin bu eylemlere destek veren söylemleri ve HDP'li belediyelerin hizmet yerine hendeklerle teröre yataklık etmeleri, kamuoyunda "Acaba HDP bir anlamda PKK'nın uzantısı mı" kuşkusunu uyandırmaktadır. Bu kuşkunun somut bir girişime dönüşmesi ise, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dayanmıştır.



Umursamıyorlar

Varlığını meşruiyete dayamış ve gücünü seçmenlerinden alan bir siyasi partinin bir terör örgütü ile özdeş görünmesi, olağan koşullarda, bu parti için büyük bir sorundur. Ama görüldüğü kadarıyla şu anda HDP'ye yön veren kadrolar bu sorunu pek umursamamaktadırlar.



Tablo değişti

Bu partinin Eş Başkanı'nın kitleleri sürekli sokağa çağırması, artık Güneydoğulu seçmenlerden cevap alamamaktadır. Son genel seçimlerde bu partinin oyları, tüm bölgelerde düşmüştür. Sivilleri hedef alan bombalı eylemler, geniş kitlelerde bu partiyi de toplumsal öfkelerin odağına yerleştirmektedir. Terör eylemlerinin hayatı felç ettiği Güneydoğu kentlerinde insanlar, tek güvencenin devletin güvenlik güçleri olduğunu görmektedirler.

Farklı davranmalılar

Varlığını meşruiyet ve gücünü seçmenlerden alan bir parti, bu kuşkulu görünümünü daha ne kadar koruyabilir?

Belki biraz safça bir dilek bu... Ama HDP'li yöneticilerin artık gerçekleri görmelerinin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Nasıl yapacaklarsa yapmaları ve HDP'nin PKK'nın bir uzantısı olmadığını kanıtlamaları gerekmiyor mu? Neticede HDP demokratik temsilin tam olmasını sağlayan önemli bir partidir.