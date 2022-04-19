Sabah başyazarı Barlas: Göç, yeni dünyada çok önemli sorunlardan biri

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Göç, yeni dünyada çok önemli sorunlardan biri. Küreselcilerin kriz senaryoları bu yangına sürekli benzin döküyor. Bir çözümü de yok.” düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, “Bir ilginç iddia dün akşam Canan Barlas'la Gündem programından geldi. Programda, geçen sene Meksika'dan Amerika'ya 1 milyon göçmenin geldiği, Amerikan siyaset gündeminin ana konularından birinin bu olduğu konuşuldu. İşin ilginç yanına gelirsek; programda konuşan Mustafa Tanyeri'ye göre, bu 1 milyon göçmenin arasında çok sayıda Türk de varmış. Vize daha kolay alındığı için Amerika'ya göç etmek isteyen Türkler önce Meksika'ya gidiyor, ardından sınırı geçip Amerika'nın içine dağılıyormuş.” ifadesini kullandı.