Sabah başyazarı Barlas: Fatma Girik'i düşünürken Tayyip Erdoğan'ı onunla mukayese edip değer ölçülerimizi yeniden ayarlamak durumunda kaldık

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Fatma Girik'i kaybettiğimiz gün, topluma mal olmuş bir örnek insanı da kaybettik. Ve Fatma Girik'i düşünürken Tayyip Erdoğan'ı onunla mukayese edip değer ölçülerimizi yeniden ayarlamak durumunda kaldık. Sonuçta elimizdeki insanların kıymetini bilelim. Bunlar gökten kar gibi yağmıyor." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Ayhan Işık'ın yaşı yoktur. Yaşamıştır ve sonsuza gitmiştir.

Bunun gibi büyük yıldızlar, Münir Özkul gibi isimler aslında evrensel milliyete sahiptir. Charlie Chaplin, İngiliz de olabilir, Türk de olabilir. Hiçbir şey değişmez. Bu tür kişilikleri sinema sayesinde zamanımıza egemen kıldık. Bu nedenle Fatma Girik'in kaybı hepimizin yüreğine oturdu. Çünkü o artık ailenin bir ferdiydi. Unutmayalım ki ülke yönetimine halkın desteğiyle gelen isimler de büyük yıldızlardır.

Bugün Süleyman Demirel'i, Turgut Özal'ı, Adnan Menderes'i, Bülent Ecevit'i sanki başka dünyaların insanı gibi görmeyiz ki. Onlar doğrudan doğruya bizlerdir." düşüncesini dile getirdi.

Barlas şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi çok somut bir örnek daha var.

Çeşitli saldırılara uğrayan, hakaretlere konu edilen ama iş o noktaya geldiği zaman kendinden vazgeçilemeyecek bir kişidir Tayyip Erdoğan. Ailesi itibarıyla Karadenizli olabilir, ama biliriz ki Erdoğan aynı zamanda hem Egelidir, hem Akdenizlidir, hem Güneydoğuludur, hem de Marmaralıdır.Sanırım bu yüzden Erdoğan'a ayıp sözlerle hitap eden bir kadın büyük tepki topladı. Fatma Girik'i kaybettiğimiz gün, topluma mal olmuş bir örnek insanı da kaybettik. Ve Fatma Girik'i düşünürken Tayyip Erdoğan'ı onunla mukayese edip değer ölçülerimizi yeniden ayarlamak durumunda kaldık.

Sonuçta elimizdeki insanların kıymetini bilelim. Bunlar gökten kar gibi yağmıyor."