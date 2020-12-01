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Ekonomi

Sabah başyazarı Barlas: Esnafın ne tür zorluklarla karşılaştığını, kapanan iş yerlerinden görebiliyoruz

"Demokratik siyaseti birbirinin kalesine gol atmak olarak gören anlayış, bu dönemde rafa kaldırılmalı"

01 Aralık 2020 12:03

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yasaklarına ilişkin olarak, "Esnafın ne tür zorluklarla karşılaştığını, kapanan iş yerlerinden görebiliyoruz" yorumunu yaptı. 

Barlas, "Bu Koronavirüs salgını insanlara pek çok şeyi ve bu arada özgürce yaşamayı da unutturmak üzere... Yasaklar ve önlemler yetmiyormuş gibi para cezaları da var gündemde. Bu arada esnafın ne tür zorluklarla karşılaştığını, kapanan iş yerlerinden görebiliyoruz. Açıkçası siyasetin öncelikle dayanışma ve yardımlaşma olarak uygulanması gereken zorlu bir dönem bu. Demokratik siyaseti birbirinin kalesine gol atmak olarak gören anlayış, bu dönemde rafa kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı. 

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