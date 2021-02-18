Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan'ın dün AK Parti il kongrelerine hitaben yaptığı konuşma, gerçekten gereğinden fazla ağır

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarakYa sen ne yüzsüzsün; terbiyesiz herif!" ifadelerini kullandığını konuşmasının gereğinden fazla ağır olduğunu belirtti.

Barlas yazısında, "Çok partili demokrasiye geçtiğimiz günden beri, bir iktidar partisi lideri, üstelik Cumhurbaşkanı, ana muhalefetin genel başkanı hakkında bu kadar ağır ifadelerle dolu bir konuşma yapmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AK Parti il kongrelerine hitaben yaptığı konuşma, gerçekten gereğinden fazla ağırdır. Ama bu konuşmanın nedeni, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı ölçüsüz suçlamalar olduğu için, ifadelerin ağırlığını anlamak mümkündür. Dilerim bundan sonraki zamanlarda bu tarz ağır ifadeler yeniden gündeme gelmez..." ifadesini kullandı.

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