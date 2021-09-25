Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan'ın da, Amerika'yla ilişkileri bulunan diğer ülke liderlerinin de işleri kolay değil

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'yı değerlendirirken bir incelik yapıp 'Eski başkanlar farklıydı, ilişkilerimiz de farklıydı. Ama Biden bunlar gibi değil' diyerek Amerika'nın zaaflarını Biden adıyla örtmeye çalışıyor. Oysa gerçeği biliyoruz, Amerika Amerika'dır. Eğer işlerine gelirse iç savaş da çıkarırlar, askeri darbe de yaptırırlar." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Bunu defalarca gördük. Örneğin, 12 Eylül 1980 askeri darbesini ilk olarak Amerika kabul etti ve Türkiye de Yunanistan'ın NATO'ya dönmesini sağlayacak Rogers Planı'nı hemen kabul etti. Kısacası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, Amerika'yla ilişkileri bulunan diğer ülke liderlerinin de işleri kolay değil. Çünkü Amerikan düzeni, dünyayı altüst etmeye her an hazır. PKK'yı da, FETÖ'yü de, diğer başka tehditleri de beslemeyi sürdürüyorlar." ifadesini kullandı.