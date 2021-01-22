Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan’ın bütün Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı olmadığını iddia etmek için biraz eksik akıllı olmak gerekir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, partili cumhurbaşkanlığı tartışmalarına ilişkin olarak, “Bugün Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin de Genel Başkanı... Ama onun bütün Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı olmadığını iddia etmek için biraz eksik akıllı olmak gerekir.” görüşünü savundu.

Barlas yazısında, “Geceyi gündüze katıp, Türkiye'nin yükselmesi ve ülkenin hizmetlerle dolması için ne tür çabalar harcadığını hepimiz görüyoruz. Dilerim Türkiye'de bir daha o partisiz, hedefsiz ve yeteneksiz cumhurbaşkanlarından biri daha siyaset ufkumuza çökmez." düşüncesini dile getirdi.