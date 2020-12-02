Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan her konuşması ile CHP muhalefetinin sözcülerine çağdaşlık dersi veriyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Erdoğan her konuşması ile CHP muhalefetinin sözcülerine çağdaşlık dersi veriyor" görüşünü savundu.

Barlas, "CHP muhalefetinin sözcülerini dinlerken, geçmişe dönüyorum. Çünkü bunlar geçen yüzyıldaki '3'üncü Dünyacı' söylemler... Yabancı sermaye düşmanlığı ya da Batı hayranlığı bu söylemlerin ana çizgilerini oluşturuyor. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan bunlardan 100 yıl ileride. Her konuşması ile CHP muhalefetinin sözcülerine çağdaşlık dersi veriyor." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Örneğin dün TRT World Forum'un açılışında uluslararası medyanın Avrupa'daki olaylarda üç maymunu oynadığını hatırlattı. "Fransa'nın medyaya ablukası karşısında eleştirel tek cümle kurmadılar. Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir" dedi. Bilindiği gibi CHP sözcüleri bu gibi durumlar gündeme geldiğinde dut yemiş bülbül oluyorlar." ifadesini kullandı.

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