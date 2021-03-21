Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan faizi adeta kendine rakip görüyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin olarak, "Ancak bir gerçek var. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizi adeta kendine rakip görüyor." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnameyle uyguladığı iki karar, uzun tartışmalara konu olmakta. Bu kararlardan birincisinde Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Önceki gece son dakika olarak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre de Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Açıkçası birinci karar, yani Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan azledilmesi şaşırtıcıydı. Çünkü Ağbal belirli kriterlere göre başarılıydı. Türk Lirası'nın dolar ve yabancı paralar karşısındaki değeri artmış, fiyat istikrarı bu yılı kalkınma hızını da etkileyecek şekilde sağlanmıştı. Dış ekonomi kurumları, Türk ekonomisi hakkında olumlu gözlemler seslendiriyordu. Ancak bir gerçek var. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizi adeta kendine rakip görüyor. Ağbal'ın son olarak faiz hadlerini yüzde 17'den 19'a çıkarması herhalde bardağı taşıran damla oldu. Keşke Ağbal'ın görevden alınma kararnamesiyle birlikte bir de gerekçe yayınlansaydı. Dileriz Kavcıoğlu da Ağbal kadar başarılı olur." düşüncesini dile getirdi.