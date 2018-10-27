Sabah Başyazarı Barlas: Erdoğan bu bilmeceyi çözmeye kararlı

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini çözmeye kararlı olduğunu söyledi. Barlas, "Bütün dünya Türkiye'deki saatin çalıştığını biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bilmeceyi çözmeye kararlı" dedi.

Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu 2 Ekim'de girmiş, öldürüldüğü 17 gün sonra açıklanmıştı.

Barlas'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaşıkçı cinayetindeki bilinmeyenleri bulmaya kararlı" başlığıyla (27 Ekim 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin salı günü AK Parti Grup toplantısında sorduğu sorular hâlâ cevapsız. Ama belli ki Erdoğan bu işin peşini bırakmaya niyetli değil. Dünkü konuşmasında da yine sorular sordu... Bazı cümleleri hatırlayalım.

Fail belli

"- Aslında fail belli. Ha şimdi buradan bir şey daha çıkıyor ortaya. Peki bu talimatı veren kim? Bu 15+3. 15 kişinin Türkiye'ye gelmesi talimatını veren kim?"

Talimatı kim verdi?

"- Cuma günü buraya yerleşenler, ardından pazartesiyi salıya bağlayan gece bu gelenler kimlerin talimatıyla geldi? Bunu da yetkililerin açıklaması lazım."

Elimizde bilgi var

"- Tabii elimizde başka bilgi belge yok değil var. Gün ola harman ola. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok. Şimdilik ilk etapta bir defa Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak."

Başsavcı geliyor

"- Pazar günü başsavcıyı Türkiye'ye gönderiyorlar, İstanbul'da başsavcımızla bir araya gelecekler. Bu görüşmelerde bakalım ne gibi bir kanaat hasıl olacak, bunu da göreceğiz."

Yerli işbirlikçi kim?

"- Bütün mesele o son açıklanan yerli işbirlikçi kim? Bunu sıradan birisiaçıklamıyor. Dışişleri bakanı açıklıyor. Peki kim o? Onu bildiğine göre onu da bileceksin. Böyle bir açıklama yapmadım diyor. Yahu her yere düştü bu."

Selman aldırmasa da

Riyad'lılar sanki Kaşıkçı cinayeti hiç olmamış gibi davranadursunlar. Hatta Veliaht Muhammed bin Selman, espriler yapacak kadar kendine olan güvenini sergilesin... Ama artık bütün dünya Türkiye'deki saatin çalıştığını biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bilmeceyi çözmeye kararlı.

Rusya ile yakınlaşma

Bu arada Suudilerin çaresizliğinden ilk yararlanan Rusya oldu. Kremlin SözcüsüPeskov, Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak şöyle konuşmuş:

"Kral'ın (Selman bin Abdülaziz el Suud) resmi açıklaması var, VeliahtPrens'in (Muhammed bin Selman) resmi açıklaması var. Onlara inanmamakiçin prensipte kimsenin bir sebebi olmamalı."

En iyi dostları kimlermiş?

İngiliz Times gazetesi Kaşıkçı cinayeti nedeniyle bazı Batılı şirketler ve hükümetlerce boykot edilirken Rusya'nın konferansta 5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladığını yazmıştı. Veliaht Muhammed de, Rus ve Çinli yetkililere teşekkür ederken "Artık en iyi dostlarımızın ve düşmanımızın kim olduğunu biliyoruz" demiş. Konferansta Rusya'nın Hermitage müzesinin Suudi Arabistan'da şubesinin açılmasına dair de bir anlaşma imzalandığı belirtilmişti.