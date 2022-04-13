Sabah başyazarı Barlas: Enflasyonla mücadele için sadece hükûmetin attığı adımlar yeterli değil

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Enflasyonla mücadele için sadece hükûmetin attığı adımlar yeterli değil" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Bu yazı yazıldığı sırada herkesin gözü yapılacak olan kabine toplantısındaydı. Alınacak ekonomik tedbirler herkesin merak konusuydu. Özellikle çalışanları ve üreticiyi rahatlatacak önemli adımlar atıldı. Enflasyonla mücadele için sadece hükümetin attığı adımlar yeterli değil. İş dünyası da fırsatçılıktan vazgeçerek elini taşın altına koymalı." ifadesini kullandı.