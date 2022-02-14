Sabah başyazarı Barlas: Ekonomide kötümser değiliz

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Ekonomide kötümser değiliz" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Sonuçta bir mevsimi adeta yarıladık ancak soğuk bir hava hakim. Mesela bu mevsimde Antalya'da çilek üretimi fiyatları kış aylarına göre gayet uygundu. Ama Antalya'yı kapsayan soğuk hava yüzünden çilek fiyatları geçen yılın üç katı. Bu tür problemleri var Türkiye'nin. Ama yinede kötümser değiliz. Çünkü makro ekonomiye bakış açısı, dünyanın önemli gözlemcilerine göre olumlu işaretler taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 100. yıl hedefi olarak tek rakamlı enflasyon hedefini önümüze koydu. Demek ki bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.