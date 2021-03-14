Sabah başyazarı Barlas: Ekonomi Reform Paketi’nin başarısı AK Parti iktidarının geleceğini de etkileyecektir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıkladığı ekonomi reform paketine ilişkin olarak, "Ekonomi Reform Paketi’nin başarısı AK Parti iktidarının geleceğini de etkileyecektir" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomi Reform Paketi'nin üzerinde kurulu dört temelin neler olduğunu artık biliyoruz... Cumhurbaşkanı reformu açıklarken 'Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Bu amaçla harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçiriyoruz' dedi. Ancak beni bir gazeteci olarak doğrudan etkileyen madde ise, istihdamı artırmanın hedeflenmesidir. Çünkü özellikle koronavirüs salgını, hem işsizliği artırmış, hem de orta ve küçük işletmeleri krize sokmuştur. Bu acı gerçek sonunda hem Cumhurbaşkanını hem de AK Parti'yi siyasal başarısızlığa sürükleyecek ölçüdedir. Örneğin Amerika'da Trump'ı 75 milyon oya rağmen yenilgiye sürükleyen olgu da bu değil midir?" ifadesini kullandı.