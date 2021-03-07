Sabah başyazarı Barlas: Duyumlarıma göre şu anda erken seçim ihtimali yok, ancak 2023 yılı yaklaşırken her ihtimalin gerçekleşebileceğini düşünmeliyiz

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Siyasette ise günün en sıcak sorusu 'Erken seçim var mı?' şeklindeydi. Duyumlarıma göre şu anda erken seçim ihtimali yok. Ancak 2023 yılı yaklaşırken her ihtimalin gerçekleşebileceğini düşünmeliyiz." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Yeni bir anayasa ve her alandaki reform programlarının gündemde bulunacağı 2023'ün ana sorusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı kararlara ilişkin olacak. Cumhur İttifakı, TBMM'de anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olmadığına göre, mesela yeni bir anayasa nasıl yasalaşacak? Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'teki adaylığına ilişkin gelişmeler, ne gibi kararları beraberinde getirecek? Siyasetin muhalefete ilişkin gelişmeleri de ilgi çekiyor. Hem CHP'den hem de İYİ Parti'den ayrılanların kuracakları ittifaklar yanında, eski AK Partililerin, yani Davutoğlu'nun ve Babacan'ın ne yapacakları da merak ediliyor. Siyaset meraklılarının bir gözü Ankara'da, diğer gözü ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki garip gelişmelerde... New Yok'ta Trump taraftarları ile siyahi örgütlerin (Black Lives Matter/ Siyahi Hayatlar Önemlidir) sokak kavgaları bir yanda, Teksas'ta güney sınırından giren göçmenlerin salgını yaydıkları haberleri diğer yanda gelişiyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni Başkan Biden'ın telefonla görüşecekleri de açıklandı." ifadesini kullandı.