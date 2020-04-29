Sabah başyazarı Barlas:  Düşünce suçundan ötürü tutuklukları geride bırakmanın zamanı geldi, Erdoğan sonunda bu reformu mutlaka yapacaktır

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Düşünce suçundan ötürü tutuklulukları, cezaevlerini falan bir noktada geride bırakmamızın zamanı geldi, geçiyor... Kendisi de bir şiir okudu diye cezaevine gönderilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonunda bu reformu mutlaka yapacaktır." görüşünü savundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün yazısıyla pek çok anısının canlandığını belirten Barlas, "Çetin Altan'ı da, İlhan Selçuk'u da kim bilir kaç kez hapishanede ziyaret ettim... Bu coğrafyada yaşamak böyle bir şey işte... 1979 yılındaydık. Sevgili arkadaşım rahmetli Yılmaz Çetiner'le sahil yolundaki bir otelin restoranında öğle yemeği yiyorduk. Derken Halit Narin yanında bir beyle masamıza geldi. Yanındaki kişiyi 'Yeni İstanbul Valimiz Nevzat Ayaz' diye tanıttı. Bizi de Nevzat Ayaz'a tanıttı. Nevzat Ayaz benim adımı duyunca boynuma sarıldı, 'Ben babanızı çok severdim, onu ben tutuklamıştım' dedi. Şimdi Çetin Altan aramızda yok. Oğlu Ahmet Altan ise cezaevinde. Bereket Mehmet Altan daha önce tahliye edildi. Eğer Kerime Altan ve Çetin Altan bugün yaşasalardı, evliliklerinin 71'inci yıldönümünü, her zaman olduğu gibi evlatlarıyla birlikte hep beraber kutlardık." ifadesini kullandı.

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